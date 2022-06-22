ما حكم الشرع في سيدة أجهضت نفسها دون استشارة طبيب؟.. «الإفتاء» تجيب

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في إجهاض الحامل نفسها دون استشارة طبيب، قبل أن يتم الجنين 40 يومًا بسبب ظهور مرض وراثي في الجنين.

وذكر «الورداني»، أن السيدة التي تُجهض نفسها دون سبب وداع طبي ترتكب معصية، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، وليس عليها أن تفعل شيئًا آخر غير ذلك، وذلك خلال تقديمه برنامجه «ولا تعسروا»، الذي يُعرض على شاشة القناة «الأولى».

وسواس النفس

وناشد «الورادني»، الأم التي قامت بهذا الأمر بألا تدخل في وسواس النفس، وعليها التوبة إلى الله، كون المذهب المالكي حرم التعدي على الجنين بمجرد ظهور النطفة في الرحم، «اوعي توسوسي نفسك، أو تفسدي حياتك المقبلة»، ويجب على هذه السيدة أن تقتنع أنها لم تتعمد قتل النفس، لأن هناك مداخل للشيطان كثيرة كي يفسد حياة المسلم، ولهذا يجب على هذه السيدة الاستغفار وأن تعيش حياتها القادمة دون شعور بذنب.

المسلمون يعيشون عصرا مليئا بالتحديات

من ناحية أخرى، ذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء عندما عملوا على جمع فروع علم الفقه وجدوا مليون و200 ألف فرع فقه من أجل تفسير علم الإسلام، ولهذا قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم «بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»، فالمسلمين يعيشون الآن في عصر مليء بالتحديات والصعوبات، ولهذا الحديث الشريف بمثابة دعم لجميع الأوجاع النفسية وكيفية الشعور بالسلام النفسي.