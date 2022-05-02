ماذا كان يفعل النبي في أول يوم العيد؟.. دار الإفتاء المصرية توضح

توجه المصريون في صباح اليوم، إلى المساجد المختلفة في كافة المحافظات لأداء صلاة العدي، وحاول العديد منهم اتباع عادات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» الأشياء التي كان يقوم بها النبي الكريم في أول يوم العيد.

أكل التمر قبل الخروج إلى صلاة العيد

سبق وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى العادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم العيد، ومنها أن النبي الكريم كان يخصص زيا محددا لهذا اليوم خصيصا ويكون جديدا، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على ارتداء الملابس الجديدة الأنيقة في هذا اليوم.

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرص في أول يوم العيد، أن يأكل عدد من التمرات قبل أن يتوجه إلى أداء صلاة العيد، وكان هذا التصرف بمثابة دلالة منه صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم هو يوم إفطار وتناول للطعام ولا يجوز فيه الصيام.

صلة الرحم في أول يوم العيد

وبعد انقضاء صلاة العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد ويسلك طريقا للعودة مختلفا عن الطريق الذي سلكه أثناء ذهاب، وهذا لكي تحل بركته صلى الله عليه وسلم على أهل الطريقين اللذين يمر منهما أثناء أداء صلاة العيد، إلى جانب أنه كان يكثر من التكبير في أول يوم العيد.

وكان النبي يحرص في أول يوم العيد على زيارة أهله وأقاربه في هذه اليوم، فصلة الرحم من أبرز ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب حرصه صلى الله عليه وسلم على الفرح والسرور.