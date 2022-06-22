عماد الدين حسين: تنفيذ الاتفاقيات بين مصر والسعودية أفضل هدية للشعبين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بأنها ممتدة وقوية، وظهرت جليًا على الساحة السياسية الدولية في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، وحينها ألقى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بيانه الشهير والذي أكد فيه وقوفه بجانب مصر، وكان له موقفًا جريئًا في تحديه للمواقف الدولية، وساند مصر في تلك الفترة.

حسين: زيارة محمد بن سلمان في بؤرة اهتمام المحليين السياسيين

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محد بن سلمان إلى مصر مؤخرًا، كانت ذات اهتمامات خاصة من قبل المحللين والسياسيين في الدولتين، وكان الجديد خلال اللقاء الأخير توقيع 14 اتفاقيه استثمارية بين مصر والسعودية بواقع 30 مليار دولار.

حسين: إذا طبق هذا الكلام على أرض الواقع هيكون أفضل هدية بين الشعبين

واستطرد: «إذا طبقت الاتفاقيات على أرض الواقع هيكون أفضل هدية بين الشعبين، والعلاقات المصرية السعودية المشتركة تتميز بالثبات منذ سنين طويلة خاصة منذ ثورة 30 يونيو 2013، والزيارة لها أهمية استراتيجية خاصة قبيل الزيارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية».

وأوضح أنه خلال القمة المزمع عقدها منتصف الشهر المقبل بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية فسيكون فيها الكثير من المطالب التي ستطلبها أمريكا من الدول العربية، كما وستطلب الدول العربية عددا من المطالب أيضا من أمريكا، معقبًا: «الأمر سيكون طرح للمصالح مشتركة، والولايات المتحدة لها حدود ورمزية في علاقاتها مع كل دول العالم».