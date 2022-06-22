«تنسيقية الأحزاب»: السيسي يقتحم الملفات الشائكة لبناء الجمهورية الجديدة

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستوى المصري يتضمن مادة كاملة تتحدث عن حرية الإبداع، لافتا إلى أن البنية التشريعية هي الأساس الذي يجب أن نعمل على تنميته.

التعديلات التشريعية ليست مباراة صفرية

وأوضح «القط» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التعديلات التشريعية ليست مباراة صفرية بها خاسر وفائز، إذ لابد وأن يكون لدى المتحدث القناعات في أن يتحدث بأسلوب جيد، ويناقش مشكلات العصر الاجتماعية وربطها بآثار أو تاريخ ديني.

الخطاب الديني حالة حوار يجب أن يتضمن القناعات

وأشار «القط»، إلى أن الحداثة بمعناها الشامل ليست بالكامل صحيحة، وهناك بعض الثوابت والقيم المهددة بالدمار، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدأت بإرساء مبادئ الحوار، وأولها أن تقبل الرأي والرأي الأخر، وأن التنافس بين الأصولية والحداثة مستمر على مر العصور.

وذكر، أن أحدا لم يقتحم هذا الأمر من قبل إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمنذ توليه الحكم في مصر وهو يقتحم كل الملفات الشائكة في ظل بناء الجمهورية الجديدة التي يجب أن تقتحم كل المشكلات وتحلها من جذورها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الخطاب الديني هو حالة حوار يجب أن يتضمن القناعات وفقل لحداثة الأسلوب ومناسبته للعصر الحالي.