بيان عاجل من السكة الحديد بشأن خروج عربات قطار بضائع بالبحيرة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار بضائع محمل بالغلال بين محطتي السلام والبستان، بخط بضائع الاتحاد القباري، بمحافظة البحيرة، خرجت بعض عربات القطار عن السكة، دون أن يؤثر ذلك على حركة مسير القطارات، إذ إن الخط مخصص لنقل البضائع.

وفاة سيدة كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، أنه نتج عن الحادث وفاة سيدة كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث، وقد دفعت الهيئة بعدد من الأوناش والمعدات لرفع العربات الخارجة عن القضبان وإخلاء الخط، والاستعداد به مرة أخرى.

لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج العربات

وتابعت: «على الفور جرى إرسال لجنة فنية من المهندسين والفنيين المتخصصين للمعاينة والوقوف على أسباب خروج العربات من على السكة».