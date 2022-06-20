السكة الحديد: 102 ألف مقعد في رحلات إضافية خلال عيد الأضحى المبارك

أعلن مصدر بهيئة السكة الحديد، أنّ هناك طرح تذاكر مسبقة الحجز قبل السفر بـ 14 يومًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن الهيئة تحرص على طرح 102 ألف مقعد إضافي من خلال 64 رحلة جديدة لقطارات روسية مكيفة الهواء، و52 قطارًا إضافيًا بعربات روسية درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

قواعد الحجز والسفر على قطارات السكة الحديد

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هيئة السكة الحديد، حددت قواعد الحجز والسفر على قطارات السكة الحديد بخطوط الوجه القبلي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت كما يلي:

• إمكانية حجز تذاكر القطارات قبل السفر بـ 24 ساعة.

• صرف 4 تذاكر فقط من شباك التذاكر بالرقم القومي.

• وقف حجز المجموعات خلال فترة التشغيل في العيد الأضحى.

وتم إعلان حالة الطوارئ داخل الوظائف الحرجة بالهيئة، والتي تعمل ضمن قطاع التشغيل، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع طرح التذاكر مسبقة الحجز قبل السفر بـ 14 يومًا خلال إجازة العيد، على خطوط الهيئة بالوجه القبلي.

صيانات دورية قبل انطلاق الرحلات

كما أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذاكر عيد الأضحى

يذكر أنه سيتم تطبيق غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذاكر رحلات القطارات في عيد الأضحى المبارك 2022، والتي تصل إلى 50 جنيهًا غرامة استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيهًا للقطارات الـ Vip، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة درجة أولى وتانية، و20 جنيهًا للقطارات تحيا مصر، علاوة على ذلك فرض عقوبة قدرها 70 جنيهًا على المدخنين داخل عربات القطارات.