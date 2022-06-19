السكة الحديد تنفي قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية

تنفي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما جرى تداوله مؤخرًا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدرسة السكة الحديد وهذا الخبر عار تمامًا من الصحة.

وتؤكد الهيئة أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، هو الجهة الوحيدة حيث يقبل فقط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية الصناعية عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالمعاهد والجامعات.

وتهيب الهيئة بالمواطنين تحري الدقة عن أي أخبار غير صادرة عن الهيئة، وأن الهيئة حريصة على نشر أخبارها وجهودها وإعلاناتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.enr@gov.eg أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.