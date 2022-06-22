عضو بـ«التنسيقية»: الزيادة السكانية مسؤولية الأسرة بشكل خاص

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفتوى الدينية تعتبر بمثابة الحكم وهناك من درس وتعلم وتدرب من أجل الفتوى، وهناك البعض ممن صعدوا أماكن ليست مخصصة لهم في وقت ما نتج عنه حمل الشباب للسلاح وتفجير ذاتهم، مؤكدا أن المجتمع يجب أن يقف عند هذا الأمر ويعيد التفكير لأن الناتج تحمله الجميع وليس فئة بعينها.

بعض الإرهابيين كانت بدايتهم دروس ومواعظ

وأوضح «مقلد» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن بعض الإرهابيين كانت بدايتهم دروس ومواعظ من بعض المشايخ الذين لا يتمتعون بالخبرة الدينية الكافية، مشيرا إلى أن وجود الفكر النقدي في تعاملاتنا مهم جدا وخاصة لدى الشباب، ومواجهة اجتزاء النصوص وتحريفها ووضعها في غير محلها.

كل شخص داخل أي دولة تنعكس حياته وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة

وأشار إلى أن كل شخص داخل أي دولة تنعكس حياته وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، ومسألة تعداد السكان تنطلق من مسؤولية الأسرة بشكل خاص، فلابد أن يعرف الأب والأم إمكانية توفير الصحة والطعام والشراب والتعليم المناسب لابنهما قبل إنجابه.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في حالة فرض قانون ينص على دعم الدولة لأول طفلين فقط دون الطفل الثالث، سينعكس ذلك سلبيا على المجتمع بشكل عام.