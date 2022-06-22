«صحة النواب»: 30% من خريجي الطب يهاجرون بسبب تدني المرتبات

خصص برنامج «الحياة اليوم»، يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، فقرته الحوارية للحديث حول أسباب ظاهرة هجرة الأطباء للعمل خارج مصر.

عبدالحليم: 30% من خريجي الطب يهاجرون سنويا

وقالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر خلال الـ3 سنوات الماضية فقدت الدولة 11500 ألف طبيب بعد انتهاء فترة تكليفهم وتدريبهم في مصر، أي حوالي 30% من عدد خريجي طلاب الطب في مصر.

عبدالحليم: تدني أجور الأطباء أبرز المشكلات

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تدني أجور الأطباء في مصر أحد أبرز المشكلات التي يهاجر بسببها عدد كبير من الأطباء من مصر، موضحة أن مستويات المعيشية ارتفعت مؤخرًا، معقبة: «الطبيب المقيم بياخد 3 آلاف جنيه في الشهر، بيشتغل 96 ساعة في الأسبوع، ونظيره في السعودية بياخد 30 ألف ريال وكذلك الصومال بياخدوا فيها بالدولار».

واستطردت: «الدول اللي بتاخد الأطباء بتوعنا أول ما بيخلصوا امتياز زي أمريكا وأوروبا وألمانيا والدول العربية، وفيه إغراءات عدة للأطباء بالدراسة والتعليم والتدريب والشغل والحصول على أموال جيدة جراء عملهم، ومنظومة التامين الصحي الشامل الجديدة ستوفر مرتبات أفضل للأطباء».

أيمن سالم: أجور الأطباء في مصر في أدني مستوياتها

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن أجور الأطباء في مصر في أدني مستوياتها، معقبًا: «بنتكسف نقول مرتباتنا، بخلاف التعدي الدائم على الأطباء في المستشفيات المختلفة».

سالم: التدريب اللي كانت مصر بتتميز بيه بدأ يقل

وتابع: «التدريب اللي كانت مصر بتتميز بيه بدأ يقل، حتى الطبيب أول ما بيتخرج بيسعي أنه يسافر بره علشان التدريب، بخلاف سجن الأطباء بسبب الأخطاء الطبية التي قد يقع فيها عدد من الأطباء بسبب الضغط الواقع عليهم، ومفيش سجن للأطباء خارج مصر».