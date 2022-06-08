«الصحة»: تعاون مع شركة سانوفي للتوعية بأهمية التطعيمات وتدريب الأطباء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سانوفي للأدوية، لإطلاق عدة حملات إعلانية لتوعية المواطنين بأهمية التطعيمات، إلى جانب تنظيم عدد من الدورات التدريبية للفرق الطبية العاملة في جميع المنشآت التابعة للوزارة، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الطبي الأفريقي الأول.

3 حملات إعلانية في الراديو

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محور التوعية في بروتوكول التعاون، يتضمن إطلاق 3 حملات إعلانية في الراديو، وثلاث حملات في التلفزيون، للتوعية بأهمية التطعيمات.

وأشار إلى أن الحملة الإعلانية الأولى تخصص للتوعية بأهمية التطعيمات بوجه عام، بينما تخصص الحملة الثانية للتوعية بأهمية التطعيمات خلال فترة دخول المدارس، مضيفا أن الحملة الثالثة مخصصة للتوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية وكيفية الوقاية منه عن طريق التطعيم.

تصميم وطباعة مواد تثقيفية

وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على تصميم وطباعة مواد تثقيفية، يتم توزيعها خلال الحملات، لتوعية الجمهور بأهمية التطعيمات، إلى جانب استخدام اللوحات الإعلانية التي ينص البروتوكول على استخدامها في 5 محافظات، بالإضافة إلى دعم الحملات الطبية التي تطلقها الوزارة في المحافظات المختلفة، لتعزيز وصول الحملات للمناطق النائية، علاوة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بأهمية التطعيمات.

تنظيم دورات تدريبية للفرق الطبية

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن المحور الخاص بالتدريب في بروتوكول التعاون، ينص على تنظيم دورات تدريبية للفرق الطبية العاملة في وزارة الصحة والسكان، وتشمل دورة في اقتصاديات الصحة، واقتصاديات الدواء، ودورة لتأهيل الفرق الطبية على اتخاذ القرار في الرعاية الصحية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب الطبي، إن المرحلة الأولى من تدريب الأطباء على اقتصاديات التطعيم بدأت بالفعل، حيث تم تدريب 800 طبيب، وهناك خطط لتوسيع التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي.

وبدوره، أكد الدكتور إبراهيم جلال مدير عام قطاع التطعيمات في مصر والسودان بشركة سانوفي، أن الشركة تتعاون مع وزارة الصحة والسكان في توفير كافة التطعيمات الهامة، دعماً لمجهودات الحكومة المصرية في تقليل العبء الناتج عن الأمراض المعدية والتي يساهم التطعيم في تقليل خطورتها.

حضر التوقيع السيد تشارلز وولف مدير عام التطعيمات في أفريقيا بشركة سانوفي، الذي أكد أهمية مثل هذه الشراكات في رفع الوعي لدى الشعوب، مشددا على التزام «سانوفي» بتوفير كافة احتياجات المواطنين في البلاد التي تتواجد الشركة بها.