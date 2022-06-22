معلومات عن هلي الرحباني ابن فيروز.. أخفته عن الأضواء 60 عاما

فوجئ جمهور ومحبو فيروز بظهورها منذ ساعات قليلة في صورة نشرتها ابنتها ريما الرحباني عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إحياء الذكرى السنوية لرحيل عاصي الرحباني.

ولم تكن المفاجأة ظهور فيروز فقط بل ظهور ابنها هلي الرحباني، والذي أخفته 60 عامًا عن الأضواء إذ ينتمي لذوي القدرات الخاصة.

معلومات عن هلي نجل فيروز

هلي الرحباني هو أحد أبناء فيروز وأخفته عن الأضواء سنوات عديده بسبب إعاقته، واختارت له منذ معرفتها بمرضة اسم «هلي» وتعني «أهلي» بالعامية في لبنان، ورغم شهرة فيروز وتألقها وقت ولادة ابنها هلي إلا أنها رفضت وضعة في دار للرعاية وفضلت رعايته بنفسها حتى الآن، ورغم أنها تعدت الثمانين عامًا إلا أنها تحرص على رعايته حتى الآن بنفسها، وتعتبره الأسرة «ملاك البيت» كما ذكرت ريما الرحباني في منشورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وأهدت فيروز لابنها أغنية «سلملي عليه» والتي ألفتها بنفسها وتقول كلماتها: «سلملي عليه وقله إني بسلم عليه وبوسهولي عينيه وقلة إني ببوس عينيه.. أنت يللي بتفهم عليه سلملي عليه سلم».

أحدث ظهور لفيروز

وتصدرت الفنانة الكبيرة فيروز خلال الساعات القليلة الماضية التريند في أحدث ظهور لها، بصحبة أسرتها حيث ظهرت بعد غياب طويل بصحبة نجليها زياد وهلي الرحباني، من خلال مجموعة صور نشرتها ابنتها ريما عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» داخل إحدى الكنائس، أثناء المشاركة في القداس السنوي لذكرى عاصي والد ريم، وليال.