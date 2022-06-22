بريد الوطن.. جدوِل لى قرضى حتى أتمكن من سداده يا رئيس بنك مصر

أعمل فى تجارة المواد الغذائية، وسبق أن اقترضت من بنك مصر، فرع باب اللوق، مبلغ 2 مليون جينه منذ عام تقريباً، وسددت من قيمة القرض ما يعادل 7 أقساط، ثم تعثرت منذ نحو 3 أشهر، وأصبحت مديناً للبنك بنحو أربعة أقساط، وتقدمت بطلب جدولة، فردت الشئون القانونية فى البنك بالتالى: «لا يسمح بعمل الجدولة إلا فى حالة دفع مبلغ وقدره 120 ألف جنيه»، وأنا غير قادر على دفع هذا المبلغ الآن، وخاصة أن السوق متوقفة مع كل التجار، وكان من المفترض أن يتم عمل استكمال قرض، ولم يحدث ذلك حتى الآن. أناشد السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر إصدار قرار بالوافقة على طلب الجدولة حتى أستطيع تسديد القرض.

أشرف فتحى مصطفى - المغربلين - القاهرة

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