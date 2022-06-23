حظك اليوم برج العقرب الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج العقرب ينفقون الكثير من الأموال على من يحبون، وبالرغم من أنهم مسرفون بشكل كبير، إلا أنهم يقدرون قيمة المال جيدًا، ويحرصون على الاحتفاظ بجزء من المبلغ بعيًدا عن المتناول، ويميل أصحاب هذا البرج إلى الوظائف التنافسية، ولا يحبون التفاخر على الإطلاق، ويساعدهم على ذلك حبهم الشديد للصراحة، وتجنب الكذب على الآخرون، ولديهم القدرة على العمل بجد على أكمل وجه، ما يؤهلهم للوصول إلى مناصب قيادية عالية.

ويهتم مولود برج العقرب كثيرًا بالعلاقات العائلية، ويحرص دائما على إيجاد وقت للعائلة حتى يستطيع قضاءه معهم، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في عملك وقد تخدمك تطورات مهنية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة الإيجابي يدفعك لتتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل وتؤثر في الآخرين.

برج العقرب والحب

يتميز مولود برج العقرب بانه لديه الكثير من الشغف في علاقاته العاطفية، ويحب مشاركة مشاعره مع أحباءهم والحرص على مناقشاتهم قبل اتخاذ القرار.