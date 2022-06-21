حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج العقرب بالذكاء والتركيز العالي، ولديهم إصرارًا قويًا على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم والوصول إلى النجاحات المختلفة، كما يُعرفون بالشجاعة فهم لا يخافون من التحديات التي تواجههم في حياتهم بمختلف النواحي، إذ إنهم يتمتعون بقوّة وجُرأة عالية، ويعرف عنهم الإخلاص والوفاء والصدق أيضًا.

صفات مواليد برج العقرب

ومن ضمن عيوب برج العقرب التي تتواجد بداخلهم وتسبب إزعاجًا لمن حولهم، الغيرة الشديدة في كثير من الأحيان، إذ يتصرفون في بعض المواقف بشكل غير عقلاني بسبب الغيرة على شركائهم من الآخرين، حيث أنهم يُعرفون بـ «حُب التملّك»، وأن يكون محبوبهم لهم فقط، فهم لا يحبون أن يشاركهم أشخاصًا آخرون في محبوبهم، ويحبون إخفاءه عن الأنظار طوال الوقت.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يتواجد القمر بمنزل العمل اليوم، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، وهذا يعمل على تحسين الأجواء اليوم ويمنحك فرصة للعمل والإنجاز ومراجعة أهدافك بتأني، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك جيدا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

تمر ببعض الضغوط منذ فترة، ويتغير الحال اليوم حيث تدخل الشمس في منزل الحظ، وربما تمنحك وقتًا مناسبًا للاقتراب ممن تحب، وربما يعدك ذلك بأوقات عاطفية حلوة، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».