قبل ظهورها الأخير.. 3 مناسبات أعادت فيروز إلى المشهد: أبرزها لقاء «ماكرون»

فوجئ جمهور النجمة الكبيرة فيروز، بظهورها خلال الساعات القليلة الماضية، بصحبة أسرتها، لإحياء الذكرى السنوية لعاصي الرحباني، والد ابنتيها ريما وليال.

وأثنى جمهور فيروز على ظهورها النادر، داعين لها بدوام الصحة والعافية.

ونستعرض خلال السطور التالية، مناسبات ظهرت خلالها فيروز مؤخرا:

فيروز بصحبة ابنتها ريما الرحباني

في يونيو 2021، ظهرت فيروز لجمهورها من خلال مجموعة صور نشرتها ابنتها المخرجة اللبنانية ريما رحباني، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، وعلق الأخيرة على الصور قائلة: «سيلفي والماضي خلفي».

فيروز تدعو للعالم بسبب كورونا

وفي ظهور نادر، حرصت فيروز على الظهور خلال مارس 2021، بعد سنوات من الغياب، وهي تقرأ سفر المزامير من الكتاب المقدس، ضمن طقوس مواجهة تفشى وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال فيديو نشرتة ابنتها ريما على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه فيروز وهي تردد: «يا رب لماذا تبقى بعيدا، لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟، لكلماتي أصغ يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي، يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وانتظر، أنت تخلص الشعب البائس».

فيروز ومقابلة ماكرون

وفي الشهر ذاته، ظهرت فيروز مرة أخرى، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لها، في إطار جولته بلبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت.

وقال عنها ماكرون: «تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي، عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا، عن الحنين الذي ينتابنا».