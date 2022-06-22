شاب يتخلص من حياته من أعلى كوبري دسوق.. والسبب أزمة نفسية

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إقدام شاب على التخلص من حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل من أعلى كوبرى العلوي بمدينة دسوق، في فرع رشيد، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بأزمة نفسية، مما أسفر عن وفاته في الحال، وتحركت قوات الإنقاذ النهري، بمعاونة عدد من الصيادين، لانتشال الجثة.

إخطار أمني بمصرع شاب غرقاً في نيل فرع رشيد

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح درويش، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق، بمعاونة عدد من الصيادين من أبناء دسوق، من انتشال جثة شاب يُدعى «فؤاد ف. أ. ح.»، 36 سنة، من نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق، بعد أن ألقى بنفسه في النيل من أعلى الكوبري العلوي.

فرقة الإنقاذ النهري تنتشل الجثمان بمعاونة الصيادين

وبالبحث والتحري بقيادة العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بمعاونة الإنقاذ النهري، وعدد من الصيادين، عثرت فرق الإنقاذ النهري على جثة الشاب، الذي ألقى نفسه بكامل ملابسه في النيل، حاملاً معه بطاقة الرقم القومي في جيبه، مما سهل على السلطات المختصة التعرف على هوية الشاب فور انتشال جثته من مياه فرع رشيد بدسوق.

سبب تخلص الشاب من حياته: أزمة نفسية

تبين من خلال التحقيقات المبدئية لرجال المباحث بكفر الشيخ والأجهزة الامنية، أن الشاب أقدم على التخلص من حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل فرع رشيد، بسبب مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى حد الاكتئاب الذي دفعه إلى إنهاء حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل، فرع رشيد، من أعلى كوبري دسوق.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.