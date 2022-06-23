رئيس التحرير

محمود مسلم

بائع فاكهة ينهي حياة زوجته بمدينة 6 أكتوبر بسبب خلافات أسرية

كتب:

جيهان عبدالعزيز
12:13 ص | الخميس 23 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل مقتولة، وبها آثار حروق وملقاة في الصحراء بمدينة 6 أكتوبر؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها؛ بسبب خلافات بينهم.

بلاغ بالحادث

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بالطريق الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مقتولة وبها آثار حروق متفرقة بالجسد؛ وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها تدعى «رانيا. أ»، تبلغ من العمر 30 عاما، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها «بسام»؛ بسبب خلافات أسرية بينهما.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

عاجل.. «أمن الجيزة»: ضحايا مزرعة الشيخ زايد مذبوحون «بسكين»

أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على جثة كومبارس سوري في شقة بالهرم

تفاصيل جديدة في جريمة قتل طالبة المنصورة: المتهم متفوق في الدراسة

أول ظهور لـ«إبراهيم» بطل جريمة قتل طالبة المنصورة: «مسك المتهم وهراه ضرب»
بقلم جيهان عبدالعزيز