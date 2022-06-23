بائع فاكهة ينهي حياة زوجته بمدينة 6 أكتوبر بسبب خلافات أسرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل مقتولة، وبها آثار حروق وملقاة في الصحراء بمدينة 6 أكتوبر؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها؛ بسبب خلافات بينهم.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بالطريق الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مقتولة وبها آثار حروق متفرقة بالجسد؛ وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها تدعى «رانيا. أ»، تبلغ من العمر 30 عاما، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها «بسام»؛ بسبب خلافات أسرية بينهما.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.