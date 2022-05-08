أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على جثة كومبارس سوري في شقة بالهرم

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأحد، ملابسات العثور على جثة «كومبارس سينمائي»، سوري الجنسية، داخل شقة مستأجرة في منطقة الطوابق.

تحريات العميد أحمد الدسوقي، مأمور قسم شرطة الأهرام، أوضحت أن الوفاة طبيعية وناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية وفق ما أكده مالك الشقة الذي استدعى وقرر أن الكومبارس عمره 70 عامًا، ويقيم بمفرده وعثر عليه متوفيًا على السرير بعد اشتمم رائحة كريهة بالشقة، وكان في حالة تعفن ولا توجد به إصابات.

وثبت خلال المعاينة سلامة منافذ الشقة وتوجد كافة متعلقات الكومبارس وأدوية القلب والضغط، وقرر مفتش الصحة أن الوفاة طبيبعة. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.