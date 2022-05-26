عاجل.. «أمن الجيزة»: ضحايا مزرعة الشيخ زايد مذبوحون «بسكين»

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في واقعة مقتل خفير و4 من أسرته في مزرعة بالشيخ زايد، التابعة لمدينة 6 أكتوبر، عن أن القاتل استخدم سلاحًا أبيض «سكين»؛ للتخلص من ضحاياه بذبحهم.

وانتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، على الفور إلى مكان الحادث عقب تلقيها بلاغًا من نجل الخفير الأكبر الذي تفاجأ بمقتل والده واثنتين من شقيقاته وطفلتين من أسرته في زيارة.

يشار إلى أن الشاب زار أسرته للاطمئنان عليهم بعد محاولته الاتصال بهم عدة مرات، لكن دون جدوى، فقرر الذهاب للمزرعة محل إقامتهم ليتفاجأ بأنهم مذبوحون.