رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. «أمن الجيزة»: ضحايا مزرعة الشيخ زايد مذبوحون «بسكين»

كتب:

جيهان عبد العزيز وإبراهيم ناصر
10:30 م | الخميس 26 مايو 2022
قتل - أرشيفية

قتل - أرشيفية

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في واقعة مقتل خفير و4 من أسرته في مزرعة بالشيخ زايد، التابعة لمدينة 6 أكتوبر، عن أن القاتل استخدم سلاحًا أبيض «سكين»؛ للتخلص من ضحاياه بذبحهم.

وانتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، على الفور إلى مكان الحادث عقب تلقيها بلاغًا من نجل الخفير الأكبر الذي تفاجأ بمقتل والده واثنتين من شقيقاته وطفلتين من أسرته في زيارة.

يشار إلى أن الشاب زار أسرته للاطمئنان عليهم بعد محاولته الاتصال بهم عدة مرات، لكن دون جدوى، فقرر الذهاب للمزرعة محل إقامتهم ليتفاجأ بأنهم مذبوحون.

اقرأ المزيد:

زعيم عصابة يرشد عن نفسه: قتل سائق توك توك ونسى متعلقاته بجوار الجثة

إسرائيل تُبلغ واشنطن بمسؤوليتها عن قتل الضابط الإيراني صياد خدائي

وصول المتهم بالاعتداء على زوجته بـ«شومة» و«سكين» لأولى جلسات محاكمته

مقتل شخص طعناً بـ«سكين» في الرأس بسبب خلافات في مطروح

إصابة عامل خردة بطعنة سكين في مشاجرة مع زوجته وابنته ببني سويف

عامل يطعن جاره بـ«سكين» في سوهاج.. خلافات دامت لـ10 سنوات
بقلم جيهان عبد العزيز وإبراهيم ناصر