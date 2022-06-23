«الري» ترفع جاهزيتها لتوفير الاحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض «عبد العاطي» الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2021 / 2022، والخطوط العريضة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي المقبل 2022 / 2023، والتأكيد على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

رفع درجة الجاهزية لتوفير الاحتياجات المائية

كما استعرض «عبد العاطي» سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكل أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وتابع وزير الري موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، إضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، ولمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية، ولتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه «عبد العاطي» بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

يُذكر، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5349 كيلو مترا، وجاري العمل في ترع بأطوال 3995 كيلو مترا أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2702 كيلومتر، ليصل إجمالى الأطوال التي شملها المشروع إلى 12050 كيلومترا، كما تم تأهيل 82 كيلومترا من المساقي.

تأهيل 9344 كيلو مترا من الترع

واستعرض الوزير، متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، حيث بلغت أطوال الترع التي تم تأهيلها بمراكز المبادرة الرئاسية حوالي2247 كيلو مترا، وجاري العمل في تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلو مترا، ليصل بذلك إجمالي أطوال التأهيل لـ4017 كيلو مترا.

كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عمليتين للحماية من أخطار السيول بمحافظتي المنيا وأسوان، وجاري تنفيذ 4 عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، فيما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.