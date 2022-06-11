وزير الري يوزع شهادات إتمام البرنامج التدريبي على 46 متدربا من أفريقيا 

سلم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، 46 متدربًا من 15 دولة أفريقية شهادات إتمام البرنامجين التدريبيين في مجال هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، الذي نظمه المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة في مجالات هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية ونوعية المياه وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وقيادات المركز القومى لبحوث المياه.

وعبّر المتدربون الأفارقة عن سعادتهم بوجودهم بمصر والمشاركة في هذا البرنامج التدريبي وما يحتويه من مواد علمية مهمة، مع الإشادة بمركز تدريب الهيدروليكا وما يتمتع به من إمكانيات تدريبية ولوجيستية، عن إعجابهم بالزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية، مشيرين إلى أنَّ مصر تعتبر من الدول المتميزة فى مجال إدارة المياه وعلوم الري، وأن هذه الدورة التدريبية كان لها دور فى تدعيم التواصل بين أبناء الدول الأفريقية المشاركين بها وتبادل الخبرات والأفكار بينهم، مع تأكيد سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج في إدارة الموارد المائية ببلادهم.

برامج التدريب بمشاركة 46 فردا من 15 دولة أفريقية

وتمّ عقد برامج التدريب بمشاركة 46 متدربًا من 15 دولة أفريقية هي (السودان - جنوب السودان - تنزانيا – رواندا – بوروندي – الكونغو الديمقرطية – سيراليون – مالاوي – بوركينا فاسو – بنين – الكاميرون – جزر القمر – غينيا كوناكوري– تشاد – مصر)، وتمّ عقد الدورة التدريبية في مجال «هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة» خلال الفترة من 17 أبريل إلى 9 يونيو 2022، كما تم عقد الدورة التدريبية في مجال «الإدارة المتكاملة للموارد المائية» خلال الفترة من 29 مايو إلى 9 يونيو 2022.

زيارة محطة الأبحاث التابعة للمركز بوادي النطرون

كما اشتمل البرنامجين التدريبين على عدد من الزيارات مثل زيارة المعامل المركزية للرصد البيئي بالمركز، والنماذج الهيدروليكية المنفذة بمعهد بحوث الهيدروليكا، ووحدة تحلية المياه المنفذة بمعرفة وحدة البحوث الاستراتيجية، ومعمل معهد البيئة بالمركز، والنماذج المستخدمة فى معهد بحوث التغيرات المناخية، ومحطة الأبحاث التابعة للمركز بوادي النطرون، وتجارب تأهيل الترع وأنظمة الري الحديث المنفذة بالمركز، ومتحف الري والحدائق بالقناطر الخيرية، ومركز التنبؤ بالفيضان ووحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة التليمتري بمقر الوزارة، ومحطة معالجة مياه بقر البقر بمحافظة بورسعيد، كما تمّ زيارة عدد من أبرز المواقع السياحية والأثرية في مصر، مثل أهرامات الجيزة وقلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية.