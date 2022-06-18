وزير الري: تنفيذ مئات الإزالات لأعمال الردم بمياه النيل وسط تعزيزات أمنية

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تنفيذ المئات من عمليات الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل، وغيرها من أشكال التعديات.

وأكد وزير الري، إزالة 3 مخالفات عبارة عن أحواش من فروع الأشجار داخل المجري المائي بمساحة 44 مترا مربعا بمركز فوه محافظة كفر الشيخ، وإزالة 3 مخالفات متنوعة بقرية فزارة بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتنفيذ 3 قرارات إزالة ردم ناحية جزيرة الحمودى بمركز الوقف بمحافظة قنا وبإستخدام معدات الوزارة.

إزالة تعديات على النيل وسط تعزيزات أمنية بالغربية

وقال إن الوزارة نفّذت 4 قرارات إزالة لأعمال ردم ومخالفات متنوعة بمساحة 114 متر مربع بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بتأمين قوات الشرطة ، وتنفيذ 26 قرار إزالة بمركز زفتى بمحافظة الغربية، عبارة عن 19 قرار إزالة ردم، و7 قرارات إزالة لتشوينات وأكشاك صاج وأسوار بمساحة 1270 مترا مربعا، بتأمين شرطة مركز زفتى وباستخدام معدات إدارة حماية نيل جنوب دمياط.

وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، أنّه في محافظة سوهاج تم تنفيذ 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 420 مترا مربعا بناحية الشيخ مكرم بمحافظه سوهاج، وتنفيذ 5 قرارات إزالة ردم بمساحة 500 متر مربع بناحية أولاد خلف بمركز دار السلام، و8 قرارات إزالة منها 4 قرارات ردم بمساحة 500 متر مربع، و4 قرارات مبانٍ مخالفة بمساحة 330 مترًا مربعا بناحية قبلي الجزيرة الوسطى، وحوض الجزيرة بمركز جرجا.

وذكر البيان أنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة بمركز طهطا منهم 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 400 متر مربع و4 قرارات إزالة لإشغالات مخالفة بمساحة 1300 متر مربع، وتنفيذ 6 قرارات إزالة بمركز طما لمبانى وتشوينات مخالفة بمساحة 586 متر مربعا، وتنفيذ عدد 3 قرارات إزالة بمركز البلينا لمبانى مخالفة بمساحة 530 مترا مربع، وتنفيذ 6 قرارات إزالة ردم بناحية العوامية بمركز ساقلته بمساحة 1200 متر مربع، بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات، وباستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومعدات الأجهزة المحلية وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.

تنفيذ 10 قرارات إزالة بمركز طلخا بمساحة 240 متر مربع

وفي محافظة الدقهلية، تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بمركز طلخا بمساحة 240 مترا مربعا بمعرفة المخالفين، وبتأمين قوات مركز شرطة طلخا، و6 قرارات إزالة بمركز المنصورة بمساحة 47 مترا مربعا بمعرفة المخالفين، وبتأمين قوات مركز شرطة المنصورة، وتنفيذ 9 قرارات إزالة ردم بناحية كفر الدبوسي وبساط كريم الدين، ومحلة انجاق بمركز شربين بمساحة 2376 مترا مربعا بمعرفة المخالفين، وبتأمين قوات مركز شرطه شربين، و10 قرارات إزالة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة 780 مترا مربعا لأسوار مباني وتندات معدنية بتأمين شرطة مركز ميت غمر، وباستخدام معدات إدارة حماية نيل جنوب دمياط.

إزالة 16 مخالفة في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، تم تنفيذ 16 قرار إزالة بمركز أشمون بمساحة 594 مترا مربعا، عبارة عن أسوار مباني وتندات معدنية وتشوينات بتأمين شرطة مركز أشمون وتحت إشراف مسؤولي الوزارة، كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لمباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمساحة 260 مترا مربعا بجزيرة أبو داوود مركز السادات بمحافظة المنوفية بتأمين قوات الشرطة، وبوجود مسؤولي إدارة حماية النيل جنوب رشيد، وتنفيذ 22 قرار إزالة لمباني مخالفة وأسوار وتشوينات بمساحة 468 مترا مربعا بمركز منوف.

وفي محافظة دمياط، أزيلت حظيرة مخالفة بكفر المنازلة بمعرفه المخالف وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر المنازلة، كما تم إزالة ردم بناحية كفر حميدو بتأمين مركز شرطة دمياط وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشيخ درغام وعلي نفقة المخالفين.

تنفيذ 7 قرارات إزالة لمخالفات ردم في المنيا

وفي محافظة المنيا، تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لمخالفات ردم بمراكز أبو قرقاص والمنيا وسمالوط وملوي، وتمت الإزالة بمعرفة المخالفين وعلى حسابهم وتحت إشراف مهندسي الوزارة، وتنفيذ قرار إزالة لمخالفة ردم بمكعب 350 مترا مكعبا بناحية أبو حسيبة بمركز مطاي بمعرفة المخالف، وعلى حسابه وتحت إشراف مهندسي الوزارة.