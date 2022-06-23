في ذكرى رحيله.. ناقد فني يكشف أسرارا في حياة المخرج عاطف الطيب

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج عاطف الطيب، الذي كان دائما ما يهتم بقضايا الوطن، ويقدم الأفلام الواقعية التي تعبر عن حياة المواطنين المصريين، إلا أن مشواره الفني كان قصيرًا لم يتعد الـ12عامًا، وعلى الرغم من ذلك قدم العديد من الأعمال الفنية وصلت إلى 21 فيلما.

ناقد فني يكشف عن حياة عاطف الطيب

ومن جانبه تحدث الناقد الفني أشرف غريب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن مقتطفات من حياة المخرج عاطف الطيب، بحكم علاقة الصداقة التي كانت تربطهما ببعض، قائلًا: «المخرج عاطف الطيب كان من أسرة متوسطة تابعة لمحافظة الشرقية، وكان شغوف بمهنة الإخراج بعد ما تخرج من معهد الفني السينمائي، على الرغم من أنه شخص هادئ ومنطوي كما كان يراه أساتذته في الجامعة».

بدايات المخرج عاطف الطيب

وأضاف «غريب» أن عاطف الطيب عمل في بدايته كمخرج مساعد مع مخرجين عصره، مثل حسام الدين مصطفى، وغيره من كبار المخرجين حينها، وكان أول فيلم له «الغيرة القاتلة»، مشيرًا إلى أن أهم أعماله كان فيلم سواق الأتوبيس، الذي ظهر من خلاله تيار الواقعية، لا سيما أنه حقق نجاحًا كبيرًا، وحاز على جائزة نيودلهي وحصل عليها أيضا الفنان نور الشريف.

فنانون حققوا نجاحًا بعد العمل مع الطيب

واستطرد «الغريب» قائلًا إن عدد كبير من الفنانين حققوا نجاحًا و شهرة بعد عملهم مع عاطف الطيب، من أبرزهم نور الشريف وفاروق الفيشاوي، وغيرهم، مؤكدًا أن القضايا التي ناقشها عاطف الطيب في أعماله الفنية كانت مهمه للغاية، لأنها كانت تمس المواطن البسيط وخاصة المهمشين من المواطنين المصريين.

واختتم الناقد الفني حديثه أنه يتمنى أن يتواجد تيار الواقعية مجددًا كما كان في السابق، ولكنه انتهى مع نهاية الثمانينات والتسعينات.