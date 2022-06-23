شاب يطعن صديقه أمام المارة بأحد شوارع «دار السلام» جنوب القاهرة

فيديو مدته 52 ثانية، يوثق الجريمة البشعة التي وقعت بمنطقة دار السلام في القاهرة، وأظهر إقدام شخص على قتل آخر طعنا في نهر الشارع، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما انتهت باستلال الجاني سلاحا أبيضا «ساطور»، وتسديد عدة طعنات للضحية أردته قتيلا.

بلاغ بجريمة قتل في دار السلام

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شخصين في أحد شوارع دائرة القسم، ما أسفر عن مصرع أحدهم بعد أن سدد له الآخر عدة طعنات بسلاح أبيض فأرداه قتيلا في الحال.

خلافات ومشاجرة سبب حدوث الواقعة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة وتبين صح البلاغ، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين شابين تطورت إلى استلال أحدهما سلاحا أبيضا وتسديد عدة طعنات للمجني عليه.

مراجعة كاميرات المراقبة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومراجعة الكاميرات الموجودة في محيط الحادث التي رصدت فيديو للجريمة مدته 52 ثانية، ظهر فيه شخصان يتشاجران، وتعدى أحدهما على الآخر، وبعدها انصرف المتهم وعاد حاملا سلاحا أبيضا «ساطور»، وتعدى به على المجني عليه أمام المارة بالشارع.

القبض على المتهم

وبتنفيذ عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تم القبض على المتهم وجاري مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتتولي النيابة العامة التحقيق.