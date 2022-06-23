إنتاج سيارة كهربائية في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات الألمانية

اختتمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارتها للعاصمة الألمانية برلين بعقد سلسلة لقاءات موسعة مع اعضاء الاتحاد الالماني لمصنعي السيارات ومسئولي سلسلة محلات تجارة تجزئة ALDi الألمانية استعرضت خلالهما فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية وإمكانية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاءات الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري ببرلين.

استقطاب الشركات والاستثمارات الألمانية

وشملت لقاءات الوزيرة لقاءاً موسعاً مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصنعي السيارات تناول سبل جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الألمانية للعمل في السوق المصرية في مجال إنتاج السيارات التقليدية والكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الإقليمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات والحوافز التي تمنحها الحكومة لمصنعي السيارات بهدف توطين هذه الصناعة في السوق المصرية، مشيرةً الى اهتمام الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الالمانية لاسيما في قطاعات صناعة السيارات.

وأضافت جامع أن اللقاء يعكس اهتمام مُصنعي السيارات بدولة ألمانيا بالاستثمار في السوق المصرية باعتبارها أحد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرةً إلى أن اللقاء تناول إمكانية التعاون مع الجانب الألماني في مجال نقل تكنولوجيات صناعة السيارات للصناعة الوطنية.

إنتاج سيارة كهربائية في مصر

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول عرض إحدى كبريات شركات صناعة السيارات الألمانية لإنتاج سيارة كهربائية في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية حيث سيتم التوقيع قريباً على اتفاق بدء الإنتاج، لافتةً إلى أن اللقاء استعرض رغبة إحدى الشركات الألمانية في إنشاء مشروع لإنتاج الصلب المستخدم في صناعة السيارات بالتعاون مع شريك مصري.

كما عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع مسئولي سلاسل ALDi الألمانية لتجارة التجزئة، حيث استعرض اللقاء مقومات قطاع تجارة التجزئة في مصر وإمكانيات دخول المجموعة للاستثمار بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة إن وفد من مجموعة ALDi الألمانية سيقوم بزيارة للقاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل بهدف دراسة البدء في فتح فروع لها في مصر، مشيرة إلى أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية.

وأضافت «جامع»، أن اللقاء استعرض إمكانية تنظيم بعثة تجارية مصرية لألمانيا تضم عدد من الشركات المصرية المعنية بالتصدير للسوق الألمانية لعرض منتجاتها على المجموعة، موجهة الدعوة لمسئولي المشتريات الخارجية بالمجموعة لزيارة مصر وبحث إمكانية استيراد عدد من المنتجات الغذائية والسلع الزراعية من مصر.

ومن جانبهم أكد مسئولي مجموعة سلاسل محلات ALDi الألمانية اهتمام المجموعة بالسوق المصرية باعتباره أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالمنطقة بما يزيد عن 100 مليون مستهلك، مشيرين إلى أن المجموعة تعد أحد أهم وأكبر سلاسل التجزئة منخفضة السعر في ألمانيا بصفة خاصة وفي قارة أوروبا بشكل عام وتمتلك ما يزيد عن 4500 فرع في ألمانيا و10 آلاف فرع في 20 دولة حول العالم.