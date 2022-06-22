«جامع» ووزير الاقتصاد الألماني يوقعان إعلان نوايا لتدريب مديري الأعمال التنفيذيين بمصر

وقعت وزارة التجارة والصناعة المصرية، والوزارة الفیدرالیة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بجمھوریة ألمانيا الاتحادية، إعلان نوايا مشترك بشأن استمرار التعاون الألماني المصري في تنفيذ برنامج تدريب مديري الأعمال التنفيذيين، الذي وُقع في 8 دیسمبر 2020 حتى نهاية عام 2025.

ووقع على الإعلان عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب الألماني الدكتور روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ.

تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

وقالت الوزيرة، إن الاتفاق يعكس تطلع البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، ويأتي في إطار البرنامج العالمي لتدريب المديرين التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت جامع، الدور المهم الذي يلعبه مديري الأعمال المؤھلین في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن التدريب المتقدم لرجال الأعمال أمر محوري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية الدولية.

وأضافت أن ھذا التعاون ساھم في تحقيق نتائج ملموسة في تنمیة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك في تعزيز التواصل بین رجال الأعمال وتعميق التفاھم المتبادل بین مصر وألمانيا، لافتة إلى أن البرنامج ساهم في تدريب 271 مدیرا تنفيذيا عبر الإنترنت وفي ألمانیا بتمويل من وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانیة.

وأوضحت جامع، أن مركز تحدیث الصناعة يمثل الوزارة في تنفيذ البرنامج عن الجانب المصري، وكذلك المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» عن الجانب الألماني.

وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على ضمان حصول جمیع المتقدمین المناسبین على فرص متكافئة ومشاركة جمیع المحافظات المصرية في البرنامج، لافتةً إلى قيام الجانب المصري بتنظیم تدریب تحضیري في مصر للمشاركین المختارین.

تحسین كفاءة إجراءات التدریب

وأضافت جامع، أن المساھمة الألمانیة في البرنامج تشمل تنظيم ندوات تتضمن برامج تدريبية عملیة وزیارات للشركات والتواصل مع الشركات سواء عبر الإنترنت أو في ألمانیا، مشيرةً إلى أنه يتم إنشاء مجموعة عمل مصریة ألمانیة لتقییم نتائج تنفیذ البرنامج، وتقدیم مقترحات لتحسین كفاءة إجراءات التدریب لمدیري الأعمال التنفیذیین.

كما شهدت وزيرة التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، توقيع تجديد مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ونظيره الألماني لتعزيز الشراكة المصرية الألمانية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز رئيس جها حماية المنافسة.

وشارك في مراسم التوقيع، السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى ألمانيا، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري ببرلين.