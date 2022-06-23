وزير خارجية إيران: نرحب بالحل السياسي للأزمة الأوكرانية

صرح وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي بمشاركة نظيره الروسي سيرجي لافروف، أنه تم الاتفاق حول عدد من المشاريع الاقتصادية والطرق وسكك الحديد، وكذلك التعاون العلمي من خلال إنشاء مركز للتعاون التقني والعلمي بين البلدين.

قمة ثلاثية

وأضاف عبداللهيان: «نأمل عقد قمة ثلاثية لروساء إيران وروسيا وتركيا في طهران، وجزء من القمة سوف تخصص لمسار أستانا»، مضيفًا أنه في حال استئناف المفاوضات التي لدينا خطط لاستئنافها نأمل بالتوصل إلى الاتفاق ولافروف أكد دعم روسيا للتوصل إلى هذه النقطة.

الأزمة الأوكرانية

وتابع وزير الخارجية الإيراني: «نؤكد على جذور الأزمة الأوكرانية وتدخلات الناتو لكن إيران لا ترى الحرب حلا للأزمة وترحب بالحل السياسي والدبلوماسي»، مستطردًا: «لا نسمح أن يهدد الكيان الصهيوني أمن واستقرار المنطقة».