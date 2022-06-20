وزير الخارجية الإماراتي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون بين البلدين، وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على تعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

اتفاقية دفاع جوي بين إسرائيل وحلفائها

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع بيني جانتس، اليوم، إن اتفاقية دفاع جوي قيد التنفيذ بالفعل بين إسرائيل وحلفائها الإقليميين قد عملت بالفعل على إحباط إيران، وأنه يأمل أن يتوسع مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

إسرائيل تطور مع حلفائها اتفاقية دفاع جوي مشترك

وخلال إحاطة للمشرعين في لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست، قال جانتس، إن إسرائيل وحلفاءها الإقليميين تحت قيادة الولايات المتحدة يطورون اتفاق دفاع مشترك للحماية من تهديد الطائرات بدون طيار والصواريخ من قبل طهران ووكلائها الإقليميين.