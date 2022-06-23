أوجع العدو بضرباته.. 10 معلومات عن شيخ مجاهدي سيناء حسن الخلفات

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس المناضل السيناوي المعروف، حسن الخلفات، «شيخ مجاهدي سيناء»، أحد أبرز من كافحوا ضد العدوان الإسرائيلي في سيناء، خلال فترة حرب الاستنزاف.

نرصد لكم في السطور التالية أهم المعلومات عن الشيخ المناضل، بحسب الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء.

وفاة شيخ مجاهدي سيناء عن عمر 72 عاماً

- ولد الشيخ حسن الخلفات وتربى في شمال سيناء، وتوفى عن عمر يناهز 72 عاماً، إثر إصابته بأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى في الإسماعيلية.

- نفذ أكثر من 150 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ما بين رفح المصرية وحتى مدينة العريش، خلال مشوار كفاحه ضد العدو.

- نجح في استهداف قطار الشيخ زويد لمنع إمداد العدو على جبهة القتال بالدعم اللوجستي، في فترة حرب الاستنزاف.

- نجح في استهداف القيادة العامة للعدو بـ7 صواريخ «كاتيوشا» في عملية نوعية تسببت في إحراج القيادة العسكرية في إسرائيل.

الهجوم على حظيرة طائرات العدو بمطار العريش

- لم تكن هذه العملية آخر العمليات الكبرى التي نفذها شيخ المجاهدين، فنجح بعد عدة أشهر في استهداف حظيرة طائرات العدو بمطار العريش وتدمير سبع مروحيات.

- حكمت المحاكم الإسرائيلية بعدة أحكام بالسجن، وصل إجماليها إلى 150 سنة، وعاد إلى مصر ضمن مبادرة لتبادل الأسرى.

- كرمت الدولة شيخ المجاهدين أكثر من مرة، ورافق الرؤساء المصريين في العديد من الاحتفالات.

- حصل علي نوط الامتياز من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات بعد عودته، ضمن تبادل الأسرى عام 1974.

- قتلت العناصر التكفيرية نجل شيخ المجاهدين في سيناء، ونقل إلى محافظة الإسماعيلية، حيث قضى بها آخر سنواته.

- تعرض شيخ المجاهدين لأزمة صحية في الفترة الأخيرة، ودخل إلى مستشفى في الإسماعيلية، حيث توفى به.

- نقلت أسرة شيخ المجاهدين جثمانه لتشييعه في مقابر الأسرة بمنطقة «الجورة» بالشيخ زويد.

- نعت قبائل سيناء وفاة شيخ المجاهدين حسن الخلفات، وتستعد قبائل سيناء لتشييع الجثمان في الشيخ زويد.