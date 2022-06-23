وفاة حسن الخلفات شيخ مجاهدي سيناء بعد صراع مع المرض

توفي المناضل السيناوي حسن الخلفات، بعد صراع مع المرض استمر لعامين، وذلك في منزله بمحافظة الإسماعيلية، بحسب ما ذكره نجل شقيقه، موضحا أن عمه توفي فجر اليوم الخميس.

وقال يوسف سالم نجل شقيق «الخلفات» لـ«الوطن»، إنه جاري استخلاص الأوراق الرسمية لإمكانية نقله إلى محافظة شمال سيناء، لدفنه في مقابر عائلة الخلفات، إحدى عائلات قبيلة السواركة، بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد، بجوار منزله ومسقط رأسه.

«الخلفات» له 4 أبناء ويبلغ من العمر 74 عاما

وأوضح محمد سواركة أحد أبناء شقيق المناضل السيناوي لـ«الوطن»، إن الشيخ حسن الخلفات من مواليد عام 1948م، ويبلغ من العمر قرابة 74 عاما، وله من الأبناء 4 ولدين وبنتين، وجميعهم متزوجين ويعيشون في قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، في المنطقة الواقعة جنوب زاوية الشيخ خلف الخلفات.

أبرز المجاهدين ضد الاحتلال الإسرائيلي

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المناضل السيناوي، والذي يعد أحد أبرز المجاهدين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وله من المواقف والبطولات الكثير، علاوة على تحديه للجماعات الإرهابية التي قامت بتهديده هو وعائلته، مما أجبره على النزوح إلى الإسماعيلية منذ 7 سنوات، كان خلالها داعما للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، وطالب حينها الجميع من شباب السواركة خاصة وأهالي سيناء عامة، بالوقوف في وجه من أسماهم بـ«الخوارج».

فيما نعت جمعية المجاهدين بسيناء «الخلفات»، حيث قال عبد الله أبو جهامة، رئيس الجمعية بسيناء، في بيان له منذ لحظات، إن حسن الخلفات أحد أبرز المجاهدين ضد العدو الإسرائيلي، وله أدوار وبطولات سيخلدها التاريخ.