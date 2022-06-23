وزير البترول يجري مباحثات مع «شل» العالمية في مجالات البحث والاستكشاف

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سيدريك كريمرز نائب رئيس شركة شل العالمية الجديد، لأنشطة الغاز الطبيعى المسال، والذى تولى مهام عمله مؤخراً حيث تم بحث موقف أعمال الشركة في مناطق امتيازها بالبحرين الأحمر والمتوسط في مصر، وخطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة شل القوية في تكثيف أعمالها في مصر، بالإضافة إلى بحث استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 فضلاً عن استعراض تأثير الأسعار العالمية الحالية على صناعة البترول والغاز.

الأسعار العالمية للبترول والغاز شجعت الشركات على تكثيف عملياتها

وخلال اللقاء أكد الملا أن مستويات الأسعار العالمية الحالية للبترول والغاز شجعت شركات البترول العالمية على تكثيف عملياتها في مجالات البحث والاستكشاف وخاصة بهدف انتاج الغاز الطبيعى والذى أصبح الوقود الأساسى والأكثر طلباً على مستوى العالم خلال المرحلة الانتقالية نحو التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومتنوعة في مجال البترول والغاز وأن هناك خططا للتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر لربط إنتاجية الحقول الجديدة بالتسهيلات القائمة بالفعل في ظل استعداد كبير من هذه الشركات للبدء في عمليات الحفر وتحقيق الاكتشافات لزيادة الإنتاج وتوفير كميات أكبر للتصدير، وأكد الوزير أن مصانع الإسالة المصرية لا تزال لديها طاقات فائضة يمكن استغلالها لزيادة نشاط التصدير في ظل تحول مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

مبادرات لخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون

واستعرض الوزير جهود قطاع البترول بالتعاون مع الشركات الأجنبية لإعداد عدة مبادرات لخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون واستغلاله بالعديد من مواقع العمل البترولى ليتم إطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التي ستستضيفها مصر أواخر العام الحالى ، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى توصيل رسالة بأن شركات البترول والغاز لديها رغبة صادقة في الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.

وشدد الملا على أهمية الإسراع بعمليات تنمية المرحلة العاشرة من مشروع غرب الدلتا العميق في ظل النتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمى بالمنطقة.

«شل» تكثف نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة

ومن جانبه أكد سيدريك اعتزام شل على تكثيف عملياتها في مصر خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء عمليات البحث السيزمى بمناطق عملها والتي أظهرت إمكانات واعدة بالعديد من مناطق الامتياز ، مشيراً إلى أن شل تعد حالياً خطة عمل تتضمن عمليات حفر عدة آبار استكشافية على مراحل وفقاً لنتائج البحث السيزمى ، وأشاد بالدور المتنامى الذى يلعبه منتدى غاز شرق المتوسط في توفير بيئة عمل مميزة تتسم بالتعاون والتكامل بين كافة الأعضاء والمشاركين في منطقة شرق المتوسط ، مؤكداً على رغبة شركة شل في المشاركة في المبادرات التي يعدها قطاع البترول لخفض الانبعاثات والمشاركة بقوة في قمة المناخ القادمة.

حضر المباحثات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر.