خبير طاقة: شركات البترول العالمية تسعى لضخ استثماراتها في مصر

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن استقبال الرئيس السيسي لمايكل ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، هو استكمال وتتويج لنموذج ناجح للتعاون الإقليمي بدأ منذ 8 سنوات، وفرصة مؤكدة لتكرار تجربة نجاح تحققت عام 2015 بالإعلان عن اكتشاف حقل ظهر.

القمة الثلاثية جمعت مصر وقبرص واليونان

وأوضح «أبو العلا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قصة النجاح بدأت باجتماعات القمة الثلاثية التي جمعت مصر وقبرص واليونان والتي تعجب منها العالم بأكمله ومما يحدث في منطقة شرق المتوسط، لافتا إلى أن مصر خلال الاتفاقيات قدمت نموذجا للتعاون الإقليمي لم يحدث من قبل وحظى باحترام المجتمع الدولي لأنه أسهم في تعزيز الاستقرار من خلال التعاون في استغلال ثروات منطقة شرق المتوسط قبل اكتشاف حقل ظهر.

القمة الثلاثية كانت نواة لمنتدى غاز شرق المتوسط

وأشار «أبو العلا»، إلى أن القمة الثلاثية كانت نواة لمنتدى غاز شرق المتوسط ليتحول بعد ذلك إلى منظمة دولية حكومية تصبح محط أنظار العالم ومصدر جديد لتوفير احتياجات العالم من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الاهتمام به عالميا بشكل أكبر بعد تفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية؛ لذلك تسعى شركات البترول العالمية لضخ استثماراتها في المنطقة وتحديدا في مصر.

وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هناك الشقيقات السبع المهينمة على اقتصاديات النفط العالمية، وشركة شيفرون الأمريكية التي التقى الرئيس السيسي اليوم برئيسها وتعتبر واحدة من أكبر الشركات والعائد السنوى لها يبلغ 146 مليار دولار ولا تعمل فقط في صناعة النفط بل تعمل في الإنتاج والتسويق والنقل.