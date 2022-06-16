وزير البترول ورئيس المفوضية الأوروبية في بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأورسولا فون ديرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بمطار بورسعيد، خلال زياتهما للمحافظة، لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات في مجال البترول.

تطور في مجال البترول والثروة المعدنية ببورسعيد

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير البترول ورئيسة المفوضية الأوربية، لمحافظة بورسعيد، مثنيا على الجهود المتواصلة للمهندس طارق الملا وزير البترول ودعمه المثمر لمحافظة بورسعيد في مجال البترول، لافتا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا في غير مسبوق في مجال البترول والثروة المعدنية تماشيا مع التنمية في كافة الاتجاهات.

ومن جانبه، أشاد وزير البترول بالتنمية الشاملة التي جرت على أرض بورسعيد خلال الٱونة الأخيرة، والتي جاءت نتيجة العمل المتواصل والجاد لتحقيق التطور الذي تستهدفه الدولة المصرية على أرض بورسعيد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد لإنجاز مزيد من خطط التنمية والتطوير

29 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بمواني بورسعيد

من جانب آخر، أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات و سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد، يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالمواني لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى المواني.