أنغام تهاجم مبروك عطية بعد حديثه عن فتاة المنصورة: «كسفتنا الله يكسفك»

هاجمت الفنانة أنغام الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية عن حجاب السيدات.

هجوم أنغام على مبروك عطية

وكتبت المطربة أنغام عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، مهاجمة مبروك عطية: «عيب تكون مصري وعيب جدا تتحسب على الأزهر الشريف.. قفه!!! مصر حرة تحيا مصر وسيدات مصر أحرار ومش هذكر اسمك كفاية القفه كسفتنا الله يكسفك».

عيب تكون مصري وعيب جدا تتحسب علي الأزهر الشريف #قفه !!! #مصر_حره #تحيا_مصر وسيدات مصر أحرار ومش هاذكر اسمك كفايه القفه كسفتنا الله يكسفك — Angham (@Angham) June 23, 2022

مبروك عطية يثير الجدل

وكان الدكتور مبروك عطية أثار الجدل خلال الساعات الماضية بعد تعليقه على واقعة مقتل فتاة المنصورة على يد زميلها من خلال بث مباشر نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقال: «علشان البنت تنزل من بيتها، لازم تكون متحجبة ولابسة واسع، حياتك غالية عليكي، لو عايزة تخرجي متلبسيش بنطلون ولا تبيني شعرك، خافي على عُمرك».

مبروك عطية يعتزل الإعلام

وبعد الانتقادات التي تعرض لها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من علماء الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، أعلن اعتزاله الإعلام خلال الفترة المقبلة، من خلال بث مباشر عبر صفحته على «الفيس بوك»، وقال: «بكل هدوء أقدم هذا اللقاء الأخير.. وقد سميته لهذا وجبت الإجازة وقد أعود وقد لا أعود».

كما أوضح في تصريحاته السابقة التي تخص واقعة فتاة المنصورة نيرة أشرف: «الفيديو كان واضح ودعوت لنيرة 9 مرات وفي سري، ودعوت لها بقاض ينفذ حكما عاجلا.. ولم أقل إن البنت كانت محجبة أو نازلة بشعرها.. ولم أبرر القتل باسم الحجاب».