القصة الكاملة لأزمة تصريحات مبروك عطية عن حادث قتل طالبة المنصورة

شهدت تصريحات الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر، تفاعلًا في وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لما قاله، بخصوص ضرورة ارتداء الفتيات للحجاب باعتباره فريضة دينية وفي ذات الوقت يحميها من اعتداء البعض عليها، الأمر الذي قوبل باعتراض شديد بسبب أسلوب وتوقيت إطلاق تلك التصريحات، خاصة من مؤسسات دينية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء وجامعة الأزهر، فضلا عن اعتزام المجلس القومي للمرأة تقديم بلاغ للنائب العام ضده، وصولا إلى إعلانه دخوله في إجازة وقد يعود بعدها أو لا.

تصريحات الدكتور مبروك عطية على حادث فتاة المنصورة

وبدأت أزمة تصريحات الدكتور مبروك عطية عندما نشر بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعليقًا على حادث قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، إذ بدأ بالدعاء لها بالرحمة وطالب بالانتقام من قاتلها، ثم استدرك قائلًا: «بس علشان البنت تنزل من بيتها، لازم تكون متحجبة ولابسة واسع، حياتك غالية عليكي، لو عايزة تخرجي متلبسيش بنطلون ولا تبيني شعرك، خافي على عُمرك».

الهجوم على مبروك عطية وتعليق الأزهر

وتوالى الهجوم على تصريحات الدكتور مبروك عطية، من العديد من الشخصيات والهيئات والمؤسسات أبرزها مؤسسة الأزهر من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي أكد جاء في جزء منه أن الإسلام كرم المرأة، ووصّى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خيرًا، ولا يجني المُجتمع من محاولات تسليعها في كثير من المحتويات الترفيهية إلا مزيدًا من انتهاك حقوقها، والتجرؤ البغيض عليها، مؤكدًا في بيانه على حرمانية الخوض في أعراض المسلمين، مشيرًا إلى حرمانية الانتقاص من أخلاق المرأة سواء محجبة أم لا، واتخاذ الحجاب ذريعة لاعتداء عليها جريمة منكرة.

تعليق دار الإفتاء

بينما قالت دار الإفتاء في بيانها تعليقا على تصريحات الدكتور مبروك عطية: «يجب على العلماء اختيار الأسلوب المناسب في الحدث المناسب وليس من طريقة أهل العلم، لوم الناس على تقصير في وقت المصائب والابتلاءات، بل يجب مواساتهم وما اعتاده مدعين عند حدوث اعتداء على الفتيات سواء تحرش أو قتل من ربط ذلك بترك الحجاب هو حديث فتنة، وليس له علاقة بالمنهج الصحيح».

جامعة الأزهر

وأكدت جامعة الأزهر في بيانها، أن هذه التصريحات لا تعبر إلا عن رأي صاحبها، داعية منتسبيها إلى اتباع بالمنهج الأزهري أثناء طرح الموضوعات ومناقشتها، واحترام الناس وتقديرهم.

القومي للمرأة

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور مبروك عطية بسبب تصريحاتع في جريمة طالبة جامعة المنصورة، وذكرت نهاد أبو قمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها ستتقدم بـ 3 بلاغات للنائب العام ضد الداعية الإسلامي بتهمة «الدعوة لتعطيل الدستور وازدراء الدين الإسلامي وارتكاب جريمة على الإنترنت».

رد فعل مبروك عطية

وإزاء هذا الهجوم، قال الدكتور مبروك عطية، خلال بث مباشر عبر صفحته على «فيس بوك»، إنه دعا بالرحمة لنيرة أشرف طالبة المنصورة 9 مرات، ولم يشر إلى أمر ارتدائها بالحجاب من عدمه، ولكنه وجه لها ما يره بالستر ولم يتخذ الحجاب ذريعة لارتكاب الجريمة، وأن هناك من أساء فهم حديثه، معلناً الاعتزال وأنه ربما يعود أو لا يعود.