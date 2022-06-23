شاب يعثر على 170 ألف جنيه في كيس زبالة على الأرض ويرفض المكافأة «فيديو»

نموذج لشاب مصري أصيل، نشأ على الأمانة والصدق وفعل الخير، عثر على كيس بلاستيك ملقى على الأرض بأحد أحياء مدينة المنيا، بداخله 170 ألف جنيه، فظل يبحث عن صاحبه حتى تمكن من العثور عليه ورد المبلغ كاملًا، رافضا الحصول على مكافأة مجزية تقديرًا لأمانته، مؤكدًا أن رد الأمانات لأصحابها يكون بلا مقابل.

تسليم المبلغ لصاحبه ورفض المكافأة

وقال «أفريم نبيل غطاس»، في بث مباشر مع «الوطن»، إنه في أثناء خروجه من صالة ألعاب رياضية «جيم» بتقسيم ثابت زكي في حي شاهين بغرب مدينة المنيا، وكان برفقته صديقه «باتريك»، عثرا على كيس بلاستيك داخله مبلغ مالي، ملقى على الأرض، فقرر وصديقه البحث عن صاحبه واتفقا على ترك أرقام الهواتف المحمولة من خلال كتابتها على ورقة وتعليقها على حائط في مكان العثور على الكيس، للتواصل مع صاحب النقود حال ظهوره.

تجول الصديقان في المنطقة أملا في العثور على صاحب النقود، ثم لاحظا شخصا ينظر إلى الأرض بتمعن ويبحث عن شئ، ففهما أنه صاحب النقود فتوجها إليه وسأله «أفريم» هل يبحث عن شئ مفقود، فرد عليه بأنه يبحث عن نبلغ مالي فقده في هذا المكان، فرد إليه حاجته، قائلا: «ربنا يبارك فيك ويحفظك»، وظهرت على وجهه سعادة بالغة، ثم عرض عليه مكافأة تقديرًا لأمانته غير أنه رفض وصديقه الحصول أي أموال.

أرقام هواتف على حائط للوصول لصاحب النقود

وأضاف «أفريم»، أنه حينما وجد صاحب الكيس في عزبة شاهين سأله كيف ضاعت النقود منه، فأكد له أنه كان يحمل كيس قمامة للتخلص منه، وسقط منه الكيس النقود دون انتباهه ثم انشغل بإتصال تليفوني، وبعد ساعة انتبه إلى فقد النقود وظل يبحث عنها لمدة ساعة دون العثور عليها، وبحسب «أفريم»: «أنا سبت ورقة عليها رقم تليفوني على الحيطة وأرشدته عن مكانها ففرح وشكرني جدا».

وقال الدكتور محسن الشوربجي، أدمن صفحة «المنيا نيوزويك الخدمية»، إنه نشر الواقعة على موقع التواصل الإجتماعي، لتسليط الضوء على النماذج الإيجابية وسط انتشار جرائم مفزعة في الفترة الأخيرة، موضحا أن النقود التي عثر عليها «أفريم» وصديقه «باتريك»، كانت قرضا حصل عليه صاحب النقود لاستثماره، مؤكدًا أن «أفريم»، نموذجا لحسن تربية الأبناء علي مكارم الإخلاق، مطالبا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكريم الشابين تقديرا لأمانتهما، مناشدا أولياء الأمور بالاستثمار في تربية أبنائهم على فعل الخير وحب الغير.