نائب محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في قرى ديرمواس

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق المراكز المستهدفة، بهدف التأكد من انتظام سير الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، والعمل على تنفيذ المشروعات طبقا لمعايير الجودة والكفاءة.

تنفيذ 281 مشروعا في 19 قطاعا خدميا

وتابع «أبوزيد»، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز ديرمواس، حيث يجري العمل على تنفيذ 281 مشروعا بنطاق 19 قطاعا خدميا بالقرى التابعة للمركز، وذلك بحضور عامر طه، رئيس مركز ديرمواس، وأحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، والجهات المعنية.

مجمع خدمات المواطنين بقرية العمارية الشرقية

شملت جولة نائب محافظ المنيا، تفقد أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرية بني حرام، في مركز شباب قرية بني حرام، ومجمع خدمات المواطنين بقرية العمارية الشرقية، ومركز شباب قرية العمارية الشرقية، ومشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرية.

وخلال الجولة، حرص نائب المحافظ، على مشاركة أبناء قرية العمارية الشرقية في ممارسة كرة القدم داخل الملعب، وحثهم على الحفاظ على جهود الدولة المبذولة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

تحرير محضر تبوير لأرض

وعلى هامش الجولة، وجه نائب المحافظ، رئيس المدينة، بتحرير محضر تبوير لأحد المواطنين لاستغلال قطعة أرض وتجميع تراكمات القمامة والمخلفات بها، كما وجه بتحرير محضر تشوين أدوات ومواد بناء بدون ترخيص، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتعد مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري من أهم المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية لتغيير وجه الحياة بالقرى في جميع محافظات مصر.