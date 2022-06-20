شكاوى من إهمال كورنيش المنيا بعد تطويره.. ومسؤول: كلفنا موظفين بالإشراف عليه

لم يمضي عام واحد علي تطوير كورنيش مدينة المنيا الأجمل والأطول علي مستوي الصعيد حتي ظهرت شكاوي المواطنين من إهماله بعودة الباعة الجائلين والمصوريين المتجولين، وزادت استغاثات المواطنين بالحفاظ علي المتنفس الوحيد للأهالي قبل العبث به ومحو كل مظاهر التجميل والحداثة التي تمت وتكلفت ملايين.

الأهالي يشكون من المضايقات

شكا الدكتور محسن الشوربجي من أبناء المدينة، من تعامل المصوريين على كورنيش المنيا بصورة غير لائقة مع المترددين على المكان.

ونشر «الشوربجي» مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يُظهر تنمر وشجار بين بعض المصوريين بألفاظ خارجة، مطالبا الوحدة المحلية بالتدخل وتقنين أوضاعهم وعمل كارنيهات تعريف لهم.

انتشار الباعة الجائلين ليلا

وشكا محمود أحمد، طالب، من انتشار الباعة الجائلين في فترات الليل، ووجود كلاب ضالة في بعض المناطق بالكورنيش خاصة بالممر الموازي لنهر النيل، الأمر الذي يحرم الأسر والأطفال من التنزه خوفا من الكلاب، مطالبا بإنشاء نقطة شرطة خاصة بالكورنيش وشن حملات يومية لمواجهة الباعة الجائلين.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية إنه جرى تعيين مدير مسؤول عن الكورنيش مع تكليف عدد من الموظفين بالإشراف عليه لحفظ الأمن وتوفير خدمات أمنية بصفة مستمرة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أفتتح أعمال تطوير الكورنيش في مايو 2021، ووجه الوحدة المحلية بعدم السماح للمواطنين بإفتراش الأرض والجلوس على النجيلة حرصاً على عدم تلفها، وعدم السماح بدخول الأفراح.