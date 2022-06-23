جوائز «الشارقة الدولي للكتاب» تبدأ استقبال طلبات الترشح

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» للعام 2022، وجوائز الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي تشمل جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي، وجائزة أفضل كتاب عربي، وجائزة أفضل كتاب أجنبي، وجائزة الشارقة لتكريم دور النشر، على أن يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 1 سبتمبر المقبل.

مليون و400 ألف درهم جائزة «ترجمان»

وتبلغ قيمة جائزة «ترجمان» مليون و400 ألف درهم، وهي الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف، وتسعى إلى استقطاب المشاركات الإبداعيّة التي تسهم في تعزيز حضور المؤلفات العربية عالمياً، حيث تستقبل ترجمات الكتب التي تتناول الحضارة العربية الإسلامية، شريطة أن يكون الإصدار المشارك مترجماً عن اللغة العربية، مع التزام دور النشر بتقديم ما يثبت حقوق الملكية الفكرية، وكافة الوثائق المرتبطة بشرعية التأليف والترجمة والنشر والتداول.

وتتوزع فئات جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي على 4 فئات، تشمل أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات، وقيمتها 100 ألف درهم، وأفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي، وقيمتها 50 ألف درهم، وأفضل كتاب إماراتي مصور عن الإمارات وقيمتها 50 ألف درهم.

150 ألف درهم للفائز بأفضل كتاب عربي

وحرصاً منها على إبراز الإبداعات العربية في مجال الرواية، خصصت جائزة أفضل كتاب عربي 150 ألف درهم للفائز، أما جائزة أفضل كتاب أجنبي، فتتوزع على فئتين، الأولى جائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي، وجائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي، وقيمة كل منها 50 ألف درهم.

وسعياً منها لدعم صناع الكتاب العربي وتعزيز دورهم في عالم الإبداع، خصصت الهيئة جوائز لدور النشر تتوزع على 3 فئات، هي جوائز أفضل دار نشر محلية، وأفضل دار نشر عربية، وأفضل دار نشر أجنبية، وقيمة كل منها 25 ألف درهم.

وتشترط الجوائز أن لا يكون قد مضى أكثر من عامين على الطبعة الأولى للكتب المرشحة، كما يمكن الاطلاع على الشروط وطرق التسجيل في جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ41 من خلال زيارة الموقع.