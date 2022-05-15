«نهضة مصر» تحصل على جائزة مهرجان الشارقة القرائي

حصلت دار نهضة مصر للنشر، على جائزة مهرجان الشارقة القرائي لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات الخاصة عن كتاب «التنين والنملة»، للكاتب مهند العاقوص، ورسوم هيام صفوت، وتجسيد بالقماش هبة محمد فتوح.

ويتناسب الكتاب مع الطفل غير المبصر والمبصر أو ضعيف البصر، إذ يأتي نص القصة في شكل كتابة عادية والكتابة بطريقة برايل، كما تم تجسيد الشخصيات في شكل قماش بارز مع استخدام الألوان الزاهية خاصة لضعاف البصر.

قصة التنين والنملة

ويعرض الكتاب قصة مميزة وعميقة عن قيمة التعاون، وتدور الأحداث حول التنين الذي يتعرض دومًا للتنمر من حيوانات الغابة؛ مما أثر عليه نفسيًّا لدرجة أنه كان يشعر أنه يصغر في كل مرة يتنمر عليه أحد الحيوانات؛ حتى التقى بالنملة التي أصبحت صديقته المقربة، وبدأت تعلمه كيف يساعد الحيوانات، وهنا عرف التنين قيمة التعاون ومساعدة الآخرين مما جعله يكبر.

وتسلمت الجائزة نشوى الحوفي مديرة النشر الثقافي بدار نهضة مصر للنشر، وتعد هذه الجائزة رقم 58 التي تحصل عليها نهضة مصر معظمها في مجال أدب الطفل.

مهرجان الشارقة القرائي

بمشاركة مصر، متمثلة في دور النشر والضيوف، افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الدورة الـ 13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كوِّن كونك»، خلال الفترة من 11 وحتى 22 مايو 2022، في مركز إكسبو الشارقة.

ويشهد المهرجان تنظيم أكثر من 1900 فعالية تشمل المسرح مع الورش الإبداعية والعروض الفنية والجلسات الحواريّة، ومشاركة 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية، إذ تشارك 76 دار نشر من الإمارات، و15 من لبنان، و7 دور نشر من كل من سوريا، والأردن، ومصر، و5 دور نشر من الولايات المتحدة، إضافة إلى دور نشر من الكويت، وقطر، والسودان، والمغرب، والهند، وكندا، والمملكة العربية السعودية، والعراق وغيرها.