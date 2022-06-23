تعاون بين «كونكريت بلس» و«شباب القادة» لتدريب شباب الجامعات

أعرب طارق يوسف العضو المنتدب لشركة «كونكريت بلس» للمقاولات عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة ومؤسسها ومديرها التنفيذى النائب أحمد فتحى لتدريب شباب الجامعات فى مشروع من المشروعات التى تنفذها الشركة، وذلك ضمن التدريب الصيفى للطلاب لتصميم وإعداد ميدان بالعاصمة الإدارية الجديدة .

أهداف البرتوكول بين الشركة ومؤسسة شباب القادة

وأضاف طارق يوسف خلال القاء كلمته على هامش مؤتمر صحفى لتوقيع برتوكول التعاون مع مؤسسة شباب القادة، أن أهداف البرتوكول تدور حول آننا نساهم كشركة من القطاع الخاص لتنمية قدرات الشباب الجامعات وبما أننا شركة مقاولات علاقتنا اكتر بكليات الهندسة وبالتالى نطلق مسابقة لطلاب الهندسة على مستوى الجامعات.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وتابع «يوسف»، أن جزء من البرتوكول هو توفير تدريب لشباب كليات الهندسة فى الشركة أو فى بالمواقع المختلفة لتنمية القدرات بما يؤهلهم لسوق العمل، والجزء الثانى من المسابقة لطلاب كليات الهندسة عبارة عن محاكاة باعتبارهم لم يتدربون على الجزء العملى، كما أن لدى الشركة مشروع تصميم ميدان فى العاصمة الإدارية مع طرح المشروع على مجموعة من الشباب الطلاب ليتولوا إعداد كل المشروع وتخصيص مسئولين من الشركة للتعامل مع كل فريق، وفى النهاية عرض المشروعات والتصميمات على لجنة تحكيم لاختيار أحسن عرض من الشباب مع تقديم جوائز مادية للفريق الفائز، إضافة إلى تنفيذ مشروع الميدان بالعاصمة الإدارية ويعتبر محاكاة للواقع.