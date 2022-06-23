«واحد تاني» يحقق 222 ألف جنيه خلال 24 ساعة في دور العرض

حقق الفنان أحمد حلمي بفيلمه «واحد تاني» إيرادات تقترب من 222 ألف جنيه أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن.

واستطاع الفنان أحمد حلمي، في أقل من شهرين، أن يعيد انتعاش السينمات من جديد، ويعتبر ذلك من الأرقام القياسية التي تحققت في دور العرض خاصة بعد فترة كورونا، ووصل إجمالي إيرادات فيلم واحد تاني إلى ما يقرب من 62 مليون جنيه منذ عرضه للمرة الأولى في عيد الفطر 2022.

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

قصة فيلم «واحد تاني»

تدور أحداث فيلم واحد تاني حول أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يجري مقابلات مع النزلاء ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ويلتقي أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنّه أصبح رجل أعمال، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهما القدامى، ليكتشف الموظف أنّه أفشل أبناء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

ويوجد في دور العرض حاليًا بجانب فيلم «واحد تاني»، «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و«زومبي» بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي، وويزو، ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.

موسم عيد الأضحى

ومن المقرر طرح عدد من الأعمال خلال الفترة المقبلة بدور العرض بمناسبة موسم عيد الأضحي المبارك، منها: فيلم بحبك للفنان تامر حسني، وعمهم للفنان محمد إمام، بالاضافة إلى فيلم كيرة والجن من بطولة أحمد عز، ولم يستقر صناع الأعمال على تلك الخريطة بشكل نهائي، ولكن من المقرر إضافة بعض الأعمال الأخرى.