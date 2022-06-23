فريقان مصريان من 6 طلاب يتأهلان لمسابقة هواوي العالمية للتكنولوجيا

انطلقت المنافسات النهائية لمسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2021 – 2022 في مدينة شينزين بالصين، بمشاركة فريقين مصريين من 6 طلاب من جامعات مصرية مختلفة، وذلك في مجالي الحوسبة السحابية والشبكات.

وتقام منافسات النسخة السادسة بين الفرق المشاركة عبر الإنترنت تحت شعار «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرسم المستقبل (I.C. The Future)»، حيث تسلط الضوء على موضوعات الاتصال، والازدهار، والمستقبل.

منافسات محلية

وتأهل الفريقان المصريان للمشاركة في النهائيات العالمية بعد خوض منافسات على المستوى المحلي، ففي المرحلة الأولى؛ تقدم 1500 طالب مصري لخوض الاختبارات التمهيدية، تأهل منهم 500 طالب لخوض اختبار محلي على مستوى الجمهورية.

وعقب ذلك، انتقل 18 طالبًا من أصحاب أعلى تقييم إلى المرحلة التالية؛ وهي عبارة عن تدريبات تأهيلية للاختبارات الإقليمية والعالمية، ليتمكن 6 منهم من التأهل إلى النهائي العالمي في مجالي الحوسبة السحابية والشبكات. وسيتم تكريم الطلاب المشاركين في النهائي العالمي خلال المؤتمر السنوي الثالث للشركة.

مسابقة عالمية سنوية

وتنظم هواوي مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنويًا لتوفير منصة للطلاب من أجل التنافس وتبادل الأفكار لتطوير مهارات عملية وتعميق المعرفة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب بناء قدراتهم على الإبداع عبر استخدام أحدث التقنيات والمنصات.

وشارك في نسخة هذا العام 150 ألف طالب ممثلين لأكثر من 2000 جامعة في 85 دولة، وتأهل 132 فريقًا من 43 دولة ومنطقة إلى مرحلة النهائيات العالمية بعد منافسات أجريت على مستوى بلدانهم ومناطقهم الجغرافية.

تتضمن مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2021 – 2022 ثلاثة مسارات للتنافس، هي الممارسة والإبداع والصناعة، مع تقسيم الممارسة إلى مسارين فرعيين هما الشبكات والحوسبة السحابية.

وتتألف نهائيات مسار «الممارسة» من اختبارات معملية مدتها 8 ساعات، أما نهائيات مساري الابتكار والصناعة فتتضمن عروض تقديمية من الفرق المشاركة حول مشروعاتهم، إلى جانب الإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم. علاوة على ذلك، ستشهد منافسات هذا العام سلسلة جديدة من جوائز «نساء في التكنولوجيا (Women In Tech)» التي صممت خصيصًا لتكريم المواهب المتميزة من القيادات النسائية الشابة المشاركة.

وألقى ستيفن تشو، رئيس قسم تطوير الشركاء في مجموعة أعمال المؤسسات ونائب رئيس تطوير ومبيعات الشركاء العالميين في هواوي، كلمة افتتاحية قائلًا: «مع الطلب المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ازدادت الحاجة لبناء قدرات عدد كبير من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذوي المهارات العالية».

وسيتم بث مسابقة الابتكار وكذلك الحفل الختامي للنهائي العالمي على الهواء مباشرة، إذ يتضمن البث المباشر أيضًا إطلاق أحدث حلول تنمية المواهب من هواوي، وهي منصة أكاديمية هواوي لتدريب المواهب، وسيقام حفل الختام وحفل توزيع الجوائز في 25 يونيو الجاري.