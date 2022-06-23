عاجل.. انهيار جزء من منزل خشبي قديم مدرج ضمن «الآثار» في بورسعيد 

تعرض جزء من منزل خشبي خالٍ من السكان مصنف ضمن الآثار، للانهيار، في حي الشرق ببورسعيد، اليوم.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بانهيار المنزل

وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة بتعرض منزل خشبي قديم في شارع بنما بحي الشرق؛ لانهيار وهو خالٍ من السكان ومحاط بكردون أمني منذ عدة أشهر.

وأوضح مصدر مسؤول بحي الشرق، أنّ المنزل الخشبي القديم مسجل ضمن الآثار، وتعرض للانهيار الجزئي منذ عدة أشهر، ولم ينتج عنه إصابات بشرية في الانهيارين الحالي والسابق؛ لأنه خالٍ من السكان.

وأكد أنّه فور تلقي الإخطار، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء؛ تحسبا لأي تطورات جديدة، وسقوط جزء منه خارج الكردون خصوصًا أنّه محيط به منازل ومحلات تجارية، أو حدوث ماس كهربائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أنّ الانهيار لم ينتج عنه أي مشكلات.

التواصل مع لجنة الآثار لإزالة المنزل الآيل للسقوط

وأوضح المصدر، أنه الحماية المدنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيقات، ويجرى التواصل مع اللجنة المختصة بالآثار المسؤولة عن المنزل، خصوصا أنّه آيل للسقوط منذ عدة أشهر، ووضع كردون أمني منذ نحو سنة لحماية المارة من سقوط أي قطع خشبية جديدة من المنزل المتهالك، ولا يمكن إزالة المنزل إلا بعد رفع المنزل من هيئة الآثار نظرًا لكونه مصنف ضمن الآثار منذ بناء المدينة الباسلة.