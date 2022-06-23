تعرف على موعد انطلاق معرض بورسعيد للكتاب في دورته الخامسة

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موعد انطلاق فعاليات معرض بورسعيد للكتاب في دورته الخامسة، خلال الفترة من 28 يوليو المقبل وحتى 6 أغسطس 2022.

وأعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، في بيان صحفي، بدء الإعداد والتجهيز لمعرض بورسعيد الخامس للكتاب، والمقام خلال الفترة من 28/7/2022 وحتى 6/8/2022، موضحا للراغبين في الاشتراك أن القيمة الإيجارية 12000جنيه شاملة كافة التجهيزات «بنظام البرجولات»، في نفس مكان إقامته في الأعوام السابقة، على أن يتم التنسيق مع إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويأتي المعرض في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في إقامة المعارض الثقافية، بهدف نشر الثقافة في ربوع جمهورية مصر العربية.

معارض هيئة الكتاب

وكانت الهيئة العامة للكتاب، أعلنت عن تنظيم سلسلة معارض محلية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة وزارة الثقافة للتوسع في إقامة معارض الكتاب المحلية، ويجري الإعداد لمعرض النادي الأهلي الأول للكتاب بالجزيرة خلال الفترة من 21 حتى 28 يوليو 2022، فضلا عن معرض الإسكندرية للكتاب في أكتوبر المقبل بأرض كوته.

عرض الكتاب للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

ومن بين المعارض التي نظمتها هيئة الكتاب مؤخرا، معرض الكتاب للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الذي نظمته الهيئة، بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة، في الفترة من 22 إلى 26 مايو الماضي، وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بالإسكندرية بلازا، محطة الطاقة الشمسية بجوار مبنى الأنشطة.

وكانت الهيئة العامة للكتاب، نظمت في أبريل الماضي، معرض فيصل للكتاب، الذي أقيم تزامنًا مع فعاليات وزارة الثقافة في رمضان بمشاركة 33 دار نشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة، وهيئة الكتاب، وقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، ودار الكتب ودار المعارف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة الأوقاف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين.