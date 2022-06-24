تامر عبدالمنعم لـ مهاجمي محمد رمضان: العنف في الأفلام موجود قبل ظهوره

انتقد الفنان تامر عبد المنعم حالة الهجوم على محمد رمضان بعد حادث ذبح فتاة المنصورة بدعوى أن أعماله تحرض على العنف بين الشباب في المجتمع، قائلًا: «انتوا ماسكين في محمد رمضان ليه؟»

وتابع تامر عبدالمنعم في حديثه لـ «الوطن»: «هل السينما الأمريكية لا يوجد بها عنف، هل قنوات الأفلام الأجنبية لا تعرض مشاهد عنيفة، هل ظهر العنف مع محمد رمضان في السنوات الأخيرة فقط، أفلام الأكشن موجودة على مدار تاريخ السينما وبها مشاهد عنف داخل الحوار، هل هناك عنف بقدر الموجود في فيلم (إبراهيم الأبيض) للمخرج مروان حامد أو (Gangs of New York) للمخرج مارتن سكورسيزي».

تامر عبدالمنعم: يجب تغيير قوانين الرقابة في ظل الانفتاح

وأضاف: «من المعروف أن الفيلم لو يتضمن مشاهد عنف أو جنس أو أفكار جريئة يحصل على تصنيف عمري من الرقابة، وبالطبع لن يمنع ذلك الفئات غير المسموح لها بمشاهدة الفيلم من مشاهدته، ولكن الرقابة تكون أدت عملها، فنحن في ظل الانفتاح والعولمة والمنصات الإلكترونية، يجب أن تتغير المفاهيم واللوائح والقوانين، ما كان معمول به في الستينات والثمانيات لا يمكن تطبيق الآن، الدولة كلها تتحرك على أكثر من مسار، ولكن لماذا تريدون أن نظل محكومين بقوانين الستينات، يجب أن يكون هناك لوائح وقوانين جديدة».

تامر عبدالمنعم: الفكر لا يحارب إلا بالفكر

وأضاف مدير عام الثقافة السينمائية: «لن نستطيع منع أحد من الوصول إلى أي محتوى ولكننا نستطيع محاربة الفكر بالفكر، بالطبع لا يوجد من يقبل بالمثلية الجنسية، ولكنى لا استطيع منع عمل يتم تنفيذه وإذاعته خارج حدود مصر، واليوم هناك مسلسلات تنفذ وتباع لقنوات عربية ويشاهدها الجميع ولا نملك السلطة عليها أما هذا الحيز الفضائي لا نستطيع محاربة فكر بالمنع، الفكر يحارب بالفكر، لا نستطيع السيطرة على أغاني المهرجانات، وأمام ذلك يجب أن يكون الجيل الجديد على معرفة برموز الفن المصري من خلال المناهج التعليمية، يجب أن تتواجد أم كلثوم وفيلم الأرض ورد قلبي ونجيب الريحاني وغيرهم من الرموز».