عاجل.. المحكمة العليا الأمريكية تجيز حمل السلاح في الأماكن العامة

قررت المحكمة العليا الأمريكية، الموافقة على إتاحة حمل السلاح في الأماكن العامة، وفقًا لما أعلنته فضائية «العربية»، في خبر عاجل منذ قليل.

كانت قضية حق الأمريكيين في حمل السلاح خارج منازلهم أحدثت انقسامًا كبيرًا في المحكمة العليا للولايات المتحدة، خلال العام الماضي، ووصل الأمر إلى احتمالية التشكيك في عدد كبير من القوانين الأمريكية.

مناقشة قانون حمل السلاح

وناقش 9 قضاة من بينهم 6 محافظين أمريكيين، قانونا خاصًا بولاية نيويورك ينص على أنه منذ عام 1913 يحق لمن يثبتون أنهم يواجهون خطرا محددا حمل السلاح حال خروجهم من المنزل.

حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي

وطالب العديد من مالكي الأسلحة المحرومين من الحصول على تصاريح حمل السلاح، أعضاء الجمعية الوطنية للسلاح «إن آر إيه» من المحكمة العليا بإلغاء القانون، وقال محاميهم بول كليمنت، إن حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي، وفقا لـ«العربية».

ولقي المحامي دعما من القاضي المحافظ صموئيل أليتو، الذي أوضح أن أصحاب بعض المهن الذين يعملون في ساعات متأخرة من الليل لهم الحق في حمل السلاح مثل مهن البواب والممرض والأمن الخاص، والذين يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم.