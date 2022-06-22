سلمى أبو ضيف تدرس المسرح في أمريكا.. وفنانون: تجربة عظيمة «صور»

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن اللجوء للدراسة مجددًا داخل ستديو «ستيلا أدلر» بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تجديد شغفها والاستمتاع بدراسة فن التمثيل، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وحظيت بإشادات موسعة من خلال تعليقات أصدقائها داخل الوسط الفني.

سلمى أبو ضيف تدرس في استديو ستيلا أدلر

ونشرت سلمى أبو ضيف، مجموعة صور من داخل مكان دراستها بصحبة زملائها من الدارسين، عبر حسابها بـ«إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «مبسوطة بكل لحظة بدرس فيها فن المسرح من مؤسسين المسرح والتمثيل، داخل ستديو ستيلا أدلر».

تابعت أبو ضيف، «الدراسة عمرها ما بتخلص، وبتكون ممتعة لما بتذاكر حاجة إنت فعلاً بتحبها».

نجوم الفن يشجعون سلمى أبو ضيف: برافو

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع كلماتها، خصوصًا من داخل الوسط الفني، أبرزهم الفنانة منى زكي التي قالت لها، «برافو يا سلمي، تجربة حلوة وممتعة وعظيمة»، ودعمتّها كل من الفنانة سوسن بدر، وعلا رشدي ونور قدري وساندي.

وكان مسلسل لا تطفئ الشمس عام 2017، هو أول عمل فني لأبو ضيف وفي نفس العام شاركت في مسلسل حلاوة الدنيا، وفيلم الشيخ جاكسون، كما شاركت في مسلسلات «لدينا أقوال أخرى، وطلعت روحي، حدوتة مرة، وإلا أنا»، وشاركت في رمضان الماضي بمسلسل «راجعين يا هوى».