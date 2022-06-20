بين بايدن ويلين.. ما هي حقيقة وقوع أمريكا في الركود الاقتصادي؟

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنها لا تستبعد حدوث مثل ذلك الركود أو على الأقل التراجع خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدة أن ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الأزمة الأوكرانية يُعد أحد أكبر التحديات المؤدية للغلاء وزيادة تكلفة المعيشة، كما أن الأداء الاقتصادي الضعيف هو السبب المباشر الأكثر فاعلية في ركود النشاط الاقتصادي عمومًا.

مصير الركود الاقتصادي في أمريكا

وبحسب شبكة قناة «آي بي سي» الأمريكية، أعربت «يلين»، عن تفاؤلها بالرغم من تزايد قلق الخبراء الاقتصاديين على خلفية الركود الذي يغذيه التضخم المتصاعد والصراع الروسي في أوكرانيا، داعية إلى الإعفاء من ضريبة اتحادية مرتبطة بالوقود، من أجل منح الراحة لسائقي السيارات وسط أزمة ارتفاع الأسعار، موضحة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمل بفعل كل ما في استطاعته لمساعدة المستهلكين، كما أشارت إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي في الولايات المتحدة لا يزال قويًا، حيث إن أنماط الإنفاق تتغير نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

بايدن: الركود الاقتصادي في أمريكا ليس حتميًا

وتوقعت «يلين» أن يتباطأ الاقتصاد، قائلة : «لقد كان ينمو بمعدل سريع للغاية وتعافى وحققنا التوظيف الكامل ونتوقع انتقالاً إلى نمو ثابت ومستقر، لكني لا أعتقد أن الركود أمر لا مفر منه على الإطلاق»، بالإضافة الى أن مدخرات المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا ستسهم في الحفاظ على الإنفاق.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد شدد الأسبوع الماضي في حوار صحفي مع وكالة أنباء أسوشيتد برس، على أن الركود الاقتصادي ليس حتميًا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية في وضع أقوى من أي دولة في العالم فيما يتعلق بالتغلب على هذا التضخم.