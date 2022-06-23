قبل أنغام.. فنانات هاجمن مبروك عطية بعد تصريحاته عن نيرة أشرف

تصدرت المُطربة أنغام، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة، بعد هجومها على الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، بعد تصريحاته الأخيرة، التي أثارت الجدل عن حجاب السيدات على خلفية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

المطربة أنغام، ليست الفنانة الأولى التي هاجمت مبروك عطية، إذ سبقها عدد من الفنانات، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:

- رانيا محمود ياسين

استنكرت الفنانة رانيا محمود ياسين، آراء مبروك عطية الأخيرة، والتي شدد فيها على البنات بارتداء الحجاب، منعًا لإثارة الغرائز أو وقوعهن ضحايا للشباب، حيث علقت بعد واقعة وفاة الطالبة الأردنية أمام جامعتها، صباح اليوم الخميس، قائلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «محجبة يا بشر ياللي خلاص انعدم من قلوبنا الرحمة والضمير والإنسانية ياللي قتلتوا نيرة ميت مرة بكلامكم الله يرحمهم هما الاتنين.. بنتين في عمر الزهور الله يرحمهم».

وأضافت رانيا محمود ياسين، قائلة: «الموضوع يتلخص في كلمتين ربوا عيالكم.. ربوا عيالكم اللي بيصل بهم الحال أنهم يمسكوا سلاح ويقتلوا.. ربوا عيالكم على الرحمة والود والخير والحب، وإن ربنا موجود في كل الأوقات، وأنت يائس وأنت كلك أمل وأنت ناجح وأنت فاشل، وأنت بصحتك وأنت مريض ربنا موجود وشايفك، وهو اللي بيرزقك بالخير والنجاح وهو اللي بيمتحنك في البلاء».

وتابعت: «مش تجيبوها في الحجاب والفن والإعلام.. الموضوع تربية وأخلاق وضمير ووعي ودين.. اتقوا الله في عيالكم وفي بيوتكم وكفاية سموم في عقولنا وجهل في الأفكار وعقم في الفكر.. ارحمونا».

- هنا الزاهد

كما انضمت الفنانة الشابة هنا الزاهد، إلى قائمة الفنانات اللواتي هاجمن الدكتور مبروك عطية، حيث كتبت عبر خاصية الـ«ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يسترها علينا وعلى كل أم وبنت وأخت من الناس دي».

- يسري نصر الله

كما أبدى المخرج يسري نصر الله، غضبه الشديد من تصريحات مبروك عطية الأخيرة، مُطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «المفروض يتعرض للمساءلة القانونية، ما يمشيش بالسهل كده.. الراجل ده كلامه جرائم وممكن يسبب جرائم».

كانت المطربة أنغام، كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، قائلة: «عيب تكون مصري وعيب جدًا تتحسب على الأزهر الشريف.. قفة!!! مصر حرة تحيا مصر وسيدات مصر أحرار ومش هذكر اسمك كفاية القفة.. كسفتنا الله يكسفك».